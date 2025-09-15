Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου την Τρίτη 16/9 – Τα θέματα

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 μ. μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων οικ. έτους 2025 και απαλλαγή υπόλογων σχολείων Δήμου Αγίου Νικολάου λόγω νέων τοποθετήσεων και ορισμών προϊσταμένων

2. Τροποποίηση της αριθμ 5/2025 απόφασης της Δ.Ε. – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για τις Σχολικές Μονάδες Δήμου Αγίου Νικολάου και ορισμός νέων διευθυντών σχολείων ως υπεύθυνων για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για το έργο με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ»

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού»

5. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

6.Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Μονώσεις – Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (Φιλόδημος ΙΙ)»

7. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Επάνω Πινές προς Πλάκα»

8. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2022»

9. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2022»

10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022»

11. Εξειδίκευση πιστώσεων σε Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου

12. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου Αγίου Νικολάου με ιδιοκτήτη ακινήτου που χρησιμοποιεί ο Δήμος

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).