Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου – Τα θέματα

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025 – Αποδοχή επιχορηγήσεων

  1. Έγκριση επικαιροποιημένων όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ & Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΑ»
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Γηπέδων Δήμου Αγίου Νικολάου» και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού
  3. Τροποποίηση της αριθμ 5/2025 απόφασης της ΔΕ – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για τις Σχολικές Μονάδες Δήμου Αγίου Νικολάου
  4. Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 13431/21-08-2025)
  5. Λήψη απόφασης επι Γνωμοδότησης για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης

7.Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2026 της κοινωφελούς περιουσίας από δωρεά και από δημόσια διαθήκη Στυλιανού Περράκη που τέθηκε ειδικότερα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών υπέρ της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής

  1. Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2026 της κοινωφελούς περιουσίας από δωρεά εν ζωή και τροποποίησης αυτής Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη
  2. Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2026 της κοινωφελούς περιουσίας από δωρεά Εμμανουήλ Καββουσανού προς το Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού

10. Παρουσίαση Κυκλοφοριακής Μελέτης Πόλης Δήμου Αγίου Νικολάου και έγκριση αυτής

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

