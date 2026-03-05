CAFE MELI
Συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» του Δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/03/2026
Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» που υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και απευθύνεται σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» σημαίνει κίνηση, παιχνίδι, άσκηση, δραστηριότητες που συντελούν στη βελτίωση της υγείας, στην καλύτερη ποιότητα ζωής, στην κοινωνικοποίηση των ατόμων και αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και ικανότητα.

Ήδη λειτουργούν τμήματα στο ΚΑΠΗ Νεάπολης, στο Καλό Χωριό κοινοτικό κατάστημα και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου ( Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή) στους παρακάτω χώρους :

  • ΚΑΠΗ Νεάπολης –« Άσκηση κυρίως στην Τρίτη Ηλικία» (12:00 – 13:00) στην αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
  • Καλό Χωριό κοινοτικό κατάστημα Πρόγραμμα Γενικής ενδυνάμωσης -Μυϊκής αντοχής (15:00-16:00)
  • Άγιος Νικόλαος αίθουσα 2ου Δημοτικού Σχολείου- 3ος όροφος (17:00-18:00) Τμήμα ενηλίκων 55 και άνω – ήπια άσκηση
  • Άγιος Νικόλαος αίθουσα 2ου Δημοτικού Σχολείου – 3ος όροφος (18:00 – 19:00) Τμήμα ενηλίκων μικρότερης ηλικίας (κάτω των 55 ετών) – πρόγραμμα πιο εντατικής άσκησης.

Υπεύθυνος εκγύμνασης είναι ο κ. Στέφανος Τζανής (Γυμναστής- Προπονητής).

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών ο Δήμος Αγίου Νικολάου δίνει την δυνατότητα σε συμπολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα παραπάνω τμήματα να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο email του τμήματος αθλητισμού sports@dimosagn.gr .

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η προσκόμιση Ιατρική γνωμάτευση – βεβαίωσης από Ιατρό (Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικής ιατρικής).

Ποσό μηνιαίας συμμετοχής : 20 ευρώ. Τα χρήματα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τηλέφωνο πληροφοριών : 28410-89513

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την επανεκκίνηση του προγράμματος καλεί τους δημότες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους τόσο για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όσο και για την διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

