Συνεχίζονται σε 16 σταθμούς σε όλη την Κρήτη οι απολυμάνσεις για την ευλογιά του προβάτου

16 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών, ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της νόσου της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026 η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.

Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να διέρχονται από τα σημεία αυτά για την απολύμανση των οχημάτων τους. Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.

Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών

Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου.
(https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A)

Ενημέρωση για αλλαγή θέσης απολυμαντικού σταθμού στην Π.Ε. Χανίων

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη θέση ενός απολυμαντικού σταθμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Συγκεκριμένα, η θέση που βρισκόταν στον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές με συντεταγμένες Χ: 35.517027, Ψ: 23.818779 (ΕΓΣΑ: 483419.11, 3930108.31), μεταφέρεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρνιές), στην οδό Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών, με συντεταγμένες Χ: 35.478329, Ψ: 24.012758 (ΕΓΣΑ: 501008, 3925807).

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ Ψ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Σταθμός Γαζίου, Σταθμός Γαζίου 35.322259 25.056008 Παλαιά Ε.Ο Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες
Σταθμός Πεζών Σταθμός Πεζών 35.208942 25.196855 Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων  της ένωσης   Πεζών
Σταθμός Πραιτωρίων Σταθμός Πραιτωρίων 35.037508 25.150078 Στο πρώην Βενζινάδικο της Aegean
Σταθμός Μοιρών Σταθμός Μοιρών 35.048537 25.196855 Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής  Μοιρών
Σταθμός Αγ. Βαρβάρας Σταθμός Αγ. Βαρβάρας 35.147437 24.998925 Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ Ψ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Στον κόμβο των Βρυσσών (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)

 

 Σταθμός Βρυσσών 35.368865 24.215321 Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)
Δ/Δ Βουβάς Σφακίων, Σταθμός Βουβάς 35.210716 24.195275 Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στη πλάστιγγα του Συνεταιρισμού
Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΝΟΥ (Μουρνιές) οδός Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών

 

 Σταθμός Μουρνιών 35.478329 24.012758 (501008 , 3925807 Βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών

 
Κόμβος των Νωπηγείων Σταθμός Νωπηγείων 35.502840 23.713451 Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ Ψ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Σταθμός στα Τρία Μοναστήρια Σταθμός Τρία Μοναστήρια  35.3531421 24.4610677 Απέναντι από το βενζινάδικο της shell
Σταθμός Περάματος Μυλοποτάμου Σταθμός Περάματος        35.3663281      24.7112996 Χουμεριανή διακλάδωση                             ( Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)
Σταθμός Αμαριώτικο Σταθμός Αμαριώτικο 35.3478620 24.5219130  
Σταθμός Ανωγείων Σταθμός Ανωγείων 35.298240 24.859648 Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ Ψ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στον αυχένα Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου-έξοδος προς Ηράκλειο Σταθμός Πινακιανό  

 

 

35.19956

  

 

 

25.46091

 Πινακιανό
Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στο Στόμιο Ιεράπετρας Σταθμός Στόμιο 35.01224 25.66280 Νέα Ανατολή -Στόμιο Ιεράπετρας
Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στην Τάρμαρο (διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με παλαιά εθνική Οδό) Σταθμός Τάρμαρο 35.29116 25.51035 Τάρμαρο    Επαρχ. Οδός Σεισίου – Μαλίων

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρεια Κρήτης.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Newsroom

