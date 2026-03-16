Συνεχίζονται σε 16 σταθμούς σε όλη την Κρήτη οι απολυμάνσεις για την ευλογιά του προβάτου

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως μεταφορείς ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών, ότι συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού.
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της νόσου της ευλογιάς του προβάτου, έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026 η εγκατάσταση και λειτουργία απολυμαντικών σταθμών σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00.
Οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να διέρχονται από τα σημεία αυτά για την απολύμανση των οχημάτων τους. Η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.
Χάρτης και Θέσεις Απολυμαντικών Σταθμών
Οι 16 απολυμαντικοί σταθμοί κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις (4) στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις (3) στην Π.Ε. Λασιθίου.
(https://maps.app.goo.gl/YSGWZzqC1hVXDvD7A)
Ενημέρωση για αλλαγή θέσης απολυμαντικού σταθμού στην Π.Ε. Χανίων
Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη θέση ενός απολυμαντικού σταθμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Συγκεκριμένα, η θέση που βρισκόταν στον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές με συντεταγμένες Χ: 35.517027, Ψ: 23.818779 (ΕΓΣΑ: 483419.11, 3930108.31), μεταφέρεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρνιές), στην οδό Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών, με συντεταγμένες Χ: 35.478329, Ψ: 24.012758 (ΕΓΣΑ: 501008, 3925807).
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
|ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|Χ
|Ψ
|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
|Σταθμός Γαζίου,
|Σταθμός Γαζίου
|35.322259
|25.056008
|Παλαιά Ε.Ο Ηρακλείου – Ρεθύμνου, Θέση Κουμπέδες
|Σταθμός Πεζών
|Σταθμός Πεζών
|35.208942
|25.196855
|Χώρος παραλαβής Οινοστάφυλων της ένωσης Πεζών
|Σταθμός Πραιτωρίων
|Σταθμός Πραιτωρίων
|35.037508
|25.150078
|Στο πρώην Βενζινάδικο της Aegean
|Σταθμός Μοιρών
|Σταθμός Μοιρών
|35.048537
|25.196855
|Δίπλα στο Γραφείο Κτηνιατρικής Μοιρών
|Σταθμός Αγ. Βαρβάρας
|Σταθμός Αγ. Βαρβάρας
|35.147437
|24.998925
|Χώρος Παλαιού Σφαγείου Αγ. Βαρβάρας
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
|ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
|ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|Χ
|Ψ
|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
|Στον κόμβο των Βρυσσών (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)
|Σταθμός Βρυσσών
|35.368865
|24.215321
|Στον κόμβο των Βρυσσών από κάτω (στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει μεγάλη αλάνα)
|Δ/Δ Βουβάς Σφακίων,
|Σταθμός Βουβάς
|35.210716
|24.195275
|Στο χωριό Βουβάς Σφακίων, στη πλάστιγγα του Συνεταιρισμού
|Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΝΟΥ (Μουρνιές) οδός Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών
|Σταθμός Μουρνιών
|35.478329
|24.012758 (501008 , 3925807
|Βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών
|Κόμβος των Νωπηγείων
|Σταθμός Νωπηγείων
|35.502840
|23.713451
|Στον κόμβο των Νωπηγείων (δεξιά προς τη θάλασσα)
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
|ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|Χ
|Ψ
|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
|Σταθμός στα Τρία Μοναστήρια
|Σταθμός Τρία Μοναστήρια
|35.3531421
|24.4610677
|Απέναντι από το βενζινάδικο της shell
|Σταθμός Περάματος Μυλοποτάμου
|Σταθμός Περάματος
|35.3663281
|24.7112996
|Χουμεριανή διακλάδωση ( Πάρκινγκ κέντρου Μανούσος)
|Σταθμός Αμαριώτικο
|Σταθμός Αμαριώτικο
|35.3478620
|24.5219130
|Σταθμός Ανωγείων
|Σταθμός Ανωγείων
|35.298240
|24.859648
|Θέση Ζερβού, Άγαλμα Νιώτη
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
|ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|Χ
|Ψ
|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
|Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στον αυχένα Αμπέλου-Οροπεδίου Λασιθίου-έξοδος προς Ηράκλειο
|Σταθμός Πινακιανό
|
35.19956
|
25.46091
|Πινακιανό
|Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στο Στόμιο Ιεράπετρας
|Σταθμός Στόμιο
|35.01224
|25.66280
|Νέα Ανατολή -Στόμιο Ιεράπετρας
|Πρατήριο καυσίμων-πλυντήριο οχημάτων στην Τάρμαρο (διασταύρωση Σεισίου-Μιλάτου με παλαιά εθνική Οδό)
|Σταθμός Τάρμαρο
|35.29116
|25.51035
|Τάρμαρο Επαρχ. Οδός Σεισίου – Μαλίων
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρεια Κρήτης.
