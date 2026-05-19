Συνεχίζονται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι συνεχίζονται καθημερινά οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αντικατάστασης λαμπτήρων και φωτιστικών δημοτικού φωτισμού σε περιοχές του Δήμου από τα συνεργεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση του φωτισμού, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, προχωρά σταδιακά η αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των βλαβών.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται φθορές στο δίκτυο ή προβλήματα στις παροχές, τα συνεργεία προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού.

Οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν τις βλάβες και τα σημεία όπου απαιτείται αντικατάσταση λαμπτήρων στα τηλέφωνα 28413 – 40100 και στη Γραμμή «Μαζί με τον Δημότη» στο 15454.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.