Συνεχίζονται οι δράσεις ανάδειξης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη / Kriti»

20/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη / Kriti» επισφραγίστηκε με την υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) –εκπροσωπούμενου από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Μαλάμο – και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπροσωπούμενου από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νεκτάριο Βιδάκη.

Στη συνάντηση για την υπογραφή και τον συντονισμό των δράσεων συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Κωνσταντίνος Φωτάκης, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ευδοξία Ζερβού, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου εκ μέρους του ΕΛΜΕΠΑ Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ Μάρκος Πετούσης, καθώς και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Γιώργος Ψαράς.

Αντικείμενο και Στόχοι της Σύμβασης

Βασικός σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δράσεων για παραγωγούς, ελαιουργούς και τυποποιητές, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης σχετικά με την ποιότητα, την τυποποίηση και την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Επιπλέον, περιλαμβάνει:

Την προσθήκη βιωματικής θεματικής ενότητας για τους παραγωγούς με αντικείμενο το ορθό κλάδεμα της ελιάς.

Τη διεύρυνση των ομάδων με τη συμμετοχή επαγγελματιών της εστίασης.

Τη διοργάνωση ειδικής ημερίδας για δημοσιογράφους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κρήτης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην αλυσίδα αξίας και επικοινωνίας του ελαιολάδου.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Αναφερόμενος στη σημασία της συμφωνίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε:

«Η νέα προγραμματική σύμβαση αποτελεί, μετά την ευρωπαϊκή αναγνώριση του Ελαιολάδου μας ως προϊόντος ΠΓΕ, είναι το επόμενο βήμα στήριξης του Ελαιολάδου μας. Σκοπός μας ως Περιφέρεια Κρήτης είναι να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους του κλάδου, από τον παραγωγό μέχρι τον επαγγελματία της εστίασης. Θέλουμε να κάνουμε το ελαιόλαδό μας ακόμα πιο ποιοτικό και ανταγωνιστικό, συνδέοντάς το άμεσα με τη γαστρονομία και τον τουρισμό μας.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Κρήτη / Kriti” είναι η βάση της διατροφής μας και της αγροτικής μας ταυτότητας. Με τη νέα αυτή συνεργασία, ενισχύουμε την κοινή μας προσπάθεια για ένα προϊόν που θα ξεχωρίζει παντού για την ποιότητά του».

