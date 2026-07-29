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Συνεχίζεται το πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων στον Αγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
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29072026
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διατήρηση της καθαριότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

ΧΡΥΣΟΣ

Η καθαριότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά, τηρώντας ορισμένους βασικούς κανόνες:

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– Να δένουν καλά τις σακούλες απορριμμάτων πριν από την απόρριψή τους.

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– Να τοποθετούν τις σακούλες αποκλειστικά μέσα στους κάδους και όχι δίπλα ή επάνω σε αυτούς.

– Να κλείνουν πάντα το καπάκι του κάδου μετά τη χρήση, ώστε να αποφεύγονται οι οσμές, η διασπορά απορριμμάτων και η προσέλκυση αδέσποτων ζώων.

– Να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα, μπάζα ή άλλα ακατάλληλα υλικά στους κάδους απορριμμάτων, αλλά να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την ορθή διαχείρισή τους.

Με υπευθυνότητα, σεβασμό στους κοινόχρηστους χώρους και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας, όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη διατήρηση ενός καθαρού, ασφαλούς και φιλόξενου Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά τους δημότες για τη συνεργασία, την κατανόηση και την υπεύθυνη στάση τους, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της κοινής προσπάθειας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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