CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων της Περιφέρειας Κρήτης

14 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/04/2026
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης για τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (Π.ΕΠ.ΙΣ.), των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Κρήτης, καθώς και για τα στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΧΡΥΣΟΣ

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εκστρατείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας «Equality4Crete-Do the right thing», για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας, πρόληψης των διακρίσεων και καταπολέμησης της έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν ήδη υλοποιηθεί συνολικά δώδεκα (12) επιμορφωτικές και ενημερωτικές δράσεις, δια ζώσης και διαδικτυακά, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από εκατό (100) άτομα, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον και την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση σε ζητήματα έμφυλης ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τη Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, 1:00-3:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το 13ο διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Gender Flagship Gender Mainstreaming in Public Policy and Budgeting”, με εισηγήτρια την Βάλια Καλαιτζή, Σύμβουλο σε θέματα έμφυλης ισότητας, συμπερίληψης, ετερογένειας και διαφορετικότητας και Εθνική Εμπειρογνώμονα του παραπάνω Έργου.

SUNSTOP

Η επόμενη διαδικτυακή επιμορφωτική δράση, με τίτλο «Λέξεις που μας χωρούν όλ@: Δημόσιος λόγος χωρίς αποκλεισμούς», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 11:30π.μ. με 1:30μ.μ. και στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της μη σεξιστικής και συμπεριληπτικής γλώσσας ως βασικού εργαλείου για τη διαμόρφωση ενός ισότιμου και δημοκρατικού δημόσιου λόγου. Εισηγήτριες θα είναι η Υβόν-Αλεξία Κοσμά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και η Γιώτα Σαμιώτη, μέλος ΕΔΙΠ στο Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η σειρά των δράσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 με το βιωματικό σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας, με τίτλο «Η φωτογραφία ως εργαλείο ενδυνάμωσης: Γυναίκες, έκφραση και ψυχική υγεία», με εισηγήτρια τη Γιώτα Σαμιώτη, η οποία θα προσεγγίσει το θέμα μέσα από βιωματικές και δημιουργικές πρακτικές.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Back to top button