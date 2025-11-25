Συνεχίζεται για 4 ακόμα χρόνια η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

Τη συνέχιση λειτουργίας μιας σημαντικής Κοινωνικής δομής, του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών για ακόμα 4 χρόνια, μετά από τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της το μεσημέρι της Τρίτης 25/11.

Με αφορμή και τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών όπως έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε σε δήλωσή του ότι η δράση ενάντια στη βία κατά των γυναικών πρέπει να είναι καθημερινή και πρακτική, τονίζοντας: «Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, είναι ότι η βία ενάντια στις γυναίκες δεν είναι ταξική βία, δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Σε όλη την ιστορία του ανθρώπου η γυναίκα, όπως και το παιδί, όπως και άλλοι ευάλωτοι άνθρωποι, έχουν υποστεί τρομερή βία. Αυτό όμως το οποίο αλλάζει σήμερα, είναι περισσότερο η ορατότητα απέναντι στο φαινόμενο της βίας. Αυτό καμιά φορά δημιουργεί την εντύπωση ότι η βία έχει αυξηθεί επειδή οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί. Ευτυχώς όμως που οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί και θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό είναι που θα πρέπει να επιδιώξουμε».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις για τα παραπάνω, λέγοντας: «Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι τα θύματα της βίας θα πάψουν να εσωτερικεύουν τη βία και να τη θεωρούν ένα αυτονόητο μέρος της καθημερινότητας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ανεχτούμε. Αυτό τι σημαίνει όμως; Αυτό σημαίνει αντίδραση. Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι θα έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα με την νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία. Αλλά και ότι θα υπάρχει εφαρμογή και υποστήριξη από ένα πλέγμα φορέων. Το ζήτημα είναι να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και για να γίνει αυτό θα πρέπει η δράση μας να είναι συνεχής, να είναι πρακτική. Ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται δίπλα στις γυναίκες, με τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών, ο οποίος με έναν αθόρυβο τρόπο, όπως πρέπει, προστατεύει τους ανθρώπους που χρειάζεται να προστατεύει, τη στιγμή που ακριβώς τον χρειάζονται. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό αυτών των δράσεων, θα είμαστε συμμέτοχοι και πιστεύω ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δράσεις αυτές να αποδώσουν».

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δομή προσφέρει σημαντικό έργο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών, που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν και αφορά:

Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους.

κοινωνική στήριξη.

Ψυχολογική στήριξη.

Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση.

Δράσεις δικτύωσης.

Στον Ξενώνα μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων, μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των 12 ετών, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παραταθεί η διαμονή τους.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών έχει δυναμικότητα φιλοξενίας είκοσι (20) ατόμων (γυναικών και των παιδιών τους) και λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στη γυναίκα να προστατευθεί, όσο χρειαστεί, μαζί με τα παιδιά της σε περίοδο κρίσης βίας μέσα στην οικογένεια.

Η χρηματοδότηση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου είναι από το Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης.