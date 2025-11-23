Συνάντηση υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης – Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων

Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην συνάντηση στη Περιφέρεια, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και του Προέδρου του ΕΑΚΗ Μηνά Καπετανάκη, συζητήθηκε το πλαίσιο για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Βρούτσης αμέσως μετά την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με την ευκαιρία της επίσκεψής μου σήμερα στο Ηράκλειο,

στην πανέμορφη Κρήτη λόγω των 100 ετών της γιορτής της εμβληματικής Ομάδας του ΟΦΗ, επισκέφτηκα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στο πλαίσιο μιας θεσμικής αλλά και ουσιαστικής συνάντησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλης της Κρήτης. Ξέρετε και γνωρίζετε ότι ο αθλητισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα και το πιο επιτακτικό, ειδικά στις μέρες μας, ενσωματώνει αξίες μοναδικές που αποτελούν ό τι πιο ωραίο για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Έτσι λοιπόν, η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού. Αλλά επειδή σε αυτή την πορεία δεν είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε και τη βοήθεια θεσμικών παραγόντων, όπως είναι η Περιφέρεια, συζητήσαμε σήμερα με τον Περιφερειάρχη τη δυνατότητα στήριξης τεχνικής βοήθειας για έργα τα οποία θα δρομολογήσουμε στην Κρήτη, έργα τα οποία δεν είναι υποσχέσεις, έργα τα οποία είναι δέσμευση υλοποίησης».

Τα έργα

«Σήμερα Θα συναντήσω το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΑΚΗ, τους αθλητές, προπονητές της κολύμβησης και να δώσουμε λύση πολλών ετών στο ασφυκτικό πρόβλημα της κολύμβησης του Ηρακλείου με την ανακοίνωση μιας νέας κολυμβητικής δεξαμενής. Αυτή η νέα κολυμβητική δεξαμενή που αποτελεί οξυγόνο και ό, τι πιο σημαντικό, αίτημα το οποίο διέγνωσα και δια μέσω του συμβουλίου μου στο ΕΑΚΗ, ως προτεραιότητα ύψιστη για τον αθλητισμό του νομού Ηρακλείου.

Έτσι διαμέσου της Περιφέρειας θα έχουμε την τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης έτσι ώστε να δημοπρατήσουμε το συντομότερο το έργο και να το εντάξουμε στο νέο Ε Π Α του Υπουργείου Αθλητισμού. Συνδυαστικά με αυτό υπάρχει και το άλλο μεγάλο έργο, το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί, αλλά βρεθήκαμε μπροστά στις γραφειοκρατικές, γνωστές αγκυλώσεις των ενστάσεων, αλλά σήμερα είναι η ευχάριστη μέρα που πλέον ολοκληρώθηκαν, 1.300.000 € το ταρτάν στο Στάδιο Ελευθερίας. Αυτά αποτελούν σημαντικές ειδήσεις συνδυαστικά και με την βελτίωση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Κολυμβητικής δεξαμενής, η οποία είχε προβλήματα, ένα έργο 300.000€, το οποίο και εδώ θα χρειαστούμε τη στήριξη της Περιφέρειας για την τεχνική βοήθεια για την άρτια υλοποίησή του. Αυτά ήρθαμε να συζητήσουμε και όχι μόνο αυτά, αλλά ξεκινάμε μία συνεργασία για όλη την Κρήτη, για κάθε γωνιά της Κρήτης, όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε πάντα στο πλαίσιο του εφικτού, γιατί οι πόροι είναι συγκεκριμένοι, περιορισμένοι, αλλά θα τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το τελευταίο ευρώ σε κάθε γωνιά της χώρας, έτσι και στην Κρήτη για να βελτιώσουμε το αθλητικό προϊόν της πατρίδας μας».

Ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την υποδοχή και φιλοξενία στην Περιφέρεια, «και την άμεση αποδοχή εκ μέρους της Περιφέρειας και του ίδιου της τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει στα έργα τα οποία θα κάνουμε. Ταυτόχρονα και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο αυτό το διάστημα συνέβαλε πάρα πολύ, αλλά και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του ΕΑΚΗ με το οποίο είχα μία άριστη συνεργασία. Ταυτόχρονα υπήρξε και μια επικοινωνία με το Δήμαρχο του Ηρακλείου, ο οποίος μου απέστειλε μία επιστολή αγωνίας και εκείνος για αθλητικές εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν στο δήμο Ηρακλείου. Θα έχουμε μία συνάντηση στο γραφείο μου να εξειδικεύσουμε αυτές τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που θέτει ο Δήμαρχος. Πάντα καλόπιστα και πάντα για το καλό του αθλητισμού. Σας ευχαριστώ πολύ».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, χαρακτήρισε σημαντική και εποικοδομητική τη συνάντηση με τον κ. Βρούτση. «Μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια με το Υπουργείο Αθλητισμού, μπορούμε σε όλη την Κρήτη να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά, όχι μόνο τεχνικά αλλά και οικονομικά, ενώνοντας δυνάμεις και προγράμματα, ώστε να κάνουμε τα έργα που είναι απαραίτητα για όλο το νησί. Σήμερα, θέλω να πω ότι αποδεχτήκαμε την πρόταση του κυρίου Υπουργού να αναλάβουμε τη μελέτη για το κολυμβητήριο που χρειάζεται· εμείς, με τις υπηρεσίες μας, θα προωθήσουμε αυτή τη μελέτη για να δημοπρατηθεί. Επίσης, προγραμματίζουμε σειρά αθλητικών υποδομών στον δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε άλλους δήμους της Κρήτης, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο νησί.

Προϋπόθεση, υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης, είναι να γνωρίζουμε τις μελέτες και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την Περιφέρεια και το Υπουργείο. «Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βρούτση για την εγκάρδια συνάντηση προς όφελος των αθλητών της Κρήτης, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και πρέπει τα παιδιά μας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Για να συμβεί αυτό, πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».