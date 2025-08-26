CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τον Σύνδεσμο Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Μεραμπέλλου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο γραφείο του, με την Πρόεδρο κα Μαρία Καφετζάκη και τον Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Γρηγοράκη, του Συνδέσμου Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Επιπλωμένων Κατοικιών Μεραμπέλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα τον Σύνδεσμο και τα μέλη του, όπως οι πρόσφατες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, οι αρχαιρεσίες και η συγκρότηση της νέας διοίκησης του Συνδέσμου, η στέγαση του Συλλόγου, η διοργάνωση σημαντικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο τον προσεχή Οκτώβριο, ζητήματα αστικής συγκοινωνίας καθώς και το έντονο πρόβλημα στέγασης των φοιτητών στον Άγιο Νικόλαο.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου συνεχάρη τη νέα διοίκηση για την ανάληψη των καθηκόντων της και τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της στενής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων, υπογραμμίζοντας ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον Σύνδεσμο και να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη του.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

elmepa

Τέσσερα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

26/08/2025

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: «Δεν θα επιτρέψουμε παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας»

26/08/2025

Ένας παιδοψυχίατρος για πάνω από 2.500 παιδιά στην Κρήτη!

26/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 27/8 σε περιοχές του δήμου Αγίου Νικολάου

26/08/2025

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στα κορυφαία του κόσμου

26/08/2025

Αγιος Νικόλαος: Πρόσληψη παιδιάτρου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

26/08/2025

Η εκδήλωση για τη σωτηρία του μνημείου της Παπούρας

26/08/2025

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 26/8 σε περιοχές του νομού Λασιθίου

26/08/2025
epimelitirio lasithiou

Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος

25/08/2025

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

25/08/2025
Back to top button