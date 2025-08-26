Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τον Σύνδεσμο Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Μεραμπέλλου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο γραφείο του, με την Πρόεδρο κα Μαρία Καφετζάκη και τον Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Γρηγοράκη, του Συνδέσμου Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Επιπλωμένων Κατοικιών Μεραμπέλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα τον Σύνδεσμο και τα μέλη του, όπως οι πρόσφατες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, οι αρχαιρεσίες και η συγκρότηση της νέας διοίκησης του Συνδέσμου, η στέγαση του Συλλόγου, η διοργάνωση σημαντικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο τον προσεχή Οκτώβριο, ζητήματα αστικής συγκοινωνίας καθώς και το έντονο πρόβλημα στέγασης των φοιτητών στον Άγιο Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου συνεχάρη τη νέα διοίκηση για την ανάληψη των καθηκόντων της και τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της στενής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων, υπογραμμίζοντας ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον Σύνδεσμο και να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη του.