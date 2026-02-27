CAFE MELI
Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τις νέες εστίες

Θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σχολείο, τις νέες εστίες, καθώς και τη διαμόρφωση των χώρων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης συναντήθηκε με τον Πρύτανη Γιώργο Κοντάκη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών και Υποδομών Γεώργιο Σταματόπουλο, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία και τον συντονισμό των παρεμβάσεων που αφορούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, εξετάστηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ορθή διαμόρφωση των χώρων, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών που θα φιλοξενήσουν το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τις νέες φοιτητικές εστίες, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

