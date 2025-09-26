Λιγότερο από ένα λεπτό

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον πρέσβη του Πακιστάν

Με τον Πρέσβη του Πακιστάν στην Ελλάδα, Muhammad Aftab Aamar Qureshi, συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο ακόλουθος της Πρεσβείας, Bilal Aslam Khan, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τονίστηκε η κοινή βούληση για τη διατήρηση της καλής συνεργασίας και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας.

Ο Περιφερειάρχης και ο Πρέσβης συμφώνησαν στη σημασία της διατήρησης ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για τη μελλοντική διερεύνηση κοινών δράσεων.