Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με το Προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

Συνάντηση εργασίας με το Προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Conference of European Churches/CEC) είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί το 2028 στα Χανιά, και συγκεκριμένα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ).

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, αφού καλωσόρισε τους υψηλούς επισκέπτες στην Κρήτη, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά του για την επιλογή του νησιού ως τόπο διεξαγωγής μιας τόσο σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. «Η Κρήτη, ως σταυροδρόμι πολιτισμών και τόπος διαχρονικού διαλόγου, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για τη φιλοξενία της Γενικής σας Συνέλευσης», τόνισε ο Περιφερειάρχης. «Ένα γεγονός που προάγει την ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών και των διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων της Ευρώπης βρίσκει εδώ, στην Κρήτη, το φυσικό του σπίτι. Ως Περιφέρεια, υποστηρίζουμε το εγχείρημα με στόχο την άρτια και επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της σπουδαίας συνέλευσης το 2028».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, Προέδρου του CEC. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο Frank Kopania, Επίσκοπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (EKD) και Αντιπρόεδρος του CEC, η Dagmar Winter, Επίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και Αντιπρόεδρος, και ο Frank Dieter, Γενικός Γραμματέας του CEC, με την Veronique Engels, Γραμματέα του Οργανισμού.

Από την πλευρά της τοπικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, συμμετείχαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς. Τη συζήτηση διευκόλυνε η Κατερίνα Καρκαλά.

Η επιλογή της Κρήτης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο κύρος και τον διεθνή ρόλο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και ταυτόχρονα μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή του νησιού ως κέντρου διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου και πολιτισμού.