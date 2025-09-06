CAFE MELI
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ

06/09/2025
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, συναντήθηκε σήμερα με τη νέα διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ).

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μήνας Καπετανάκης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κώτης, η Γραμματέας Κατερίνα Κυριακάκη και ο Έφορος Κώστας Φουντουλάκης. Από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η νέα διοίκηση παρουσίασε το όραμα και τις βασικές στοχεύσεις της για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της παιδείας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας στις πρωτοβουλίες του ΕΑΚΗ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

