Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, συναντήθηκε σήμερα με τη νέα διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ).
Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μήνας Καπετανάκης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κώτης, η Γραμματέας Κατερίνα Κυριακάκη και ο Έφορος Κώστας Φουντουλάκης. Από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η νέα διοίκηση παρουσίασε το όραμα και τις βασικές στοχεύσεις της για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της παιδείας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας στις πρωτοβουλίες του ΕΑΚΗ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
