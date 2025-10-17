CAFE MELI
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Κρήτης με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Κρήτης (ΓΕΩΤΕΕ/ΤΚ) πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή περιστατικό προπηλακισμού μεικτού κλιμακίου ελέγχου σε κτηνοτροφική μονάδα.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ, Νίκος Κακαβάς, η Πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, Άννα Δασκαλάκη, ο Γενικός Γραμματέας, Μαρίνος Βλαχάκης, και το μέλος της Δ.Ε. του Παραρτήματος, Γιάννης Τωμαζινάκης.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς τους υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τόνισε ότι η άσκηση βίας, λεκτικής ή σωματικής, εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που εκτελεί το καθήκον του είναι καταδικαστέα.

Οι εκπρόσωποι των γεωτεχνικών φορέων επισήμαναν ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς από τους 191 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, ήταν το μοναδικό στο οποίο δημιουργήθηκε ένταση.

Η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται διαχρονικά στο πλευρό των κτηνοτρόφων και του πρωτογενούς τομέα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία. Συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας και του αμοιβαίου σεβασμού δεν πλήττουν μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου.

Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, διασφαλίζοντας συνθήκες διαλόγου και ομαλής συνεργασίας προς όφελος όλων.

