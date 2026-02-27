CAFE MELI
Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, εθιμοτυπική συνάντηση, στο γραφείο του, με τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης κ. Γεώργιο Δούκη. Στη συνάντηση παρών ήταν και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Μιχάλης Τσιριλάκης.

Ο κ. Μενεγάκης συνεχάρη τον κ. Δούκη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, μεταφέροντας τις ευχές του για κάθε επιτυχία στο έργο του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου, στο ακίνητο που έχει αγοράσει και παραχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην Ελληνική Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου.

Τονίστηκε, επίσης, ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο,  πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στην προώθηση και επιτάχυνση του έργου, που θα αποτελέσει μια σημαντική υποδομή για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Παράλληλα, συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα αστυνόμευσης που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των καταστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου στην ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη «χρυσή τομή» που διασφαλίζει την εύρυθμη συνύπαρξη και την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

