Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με επαγγελματίες του παραλιακού δρόμου για την επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας

Εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον παραλιακό δρόμο της πόλης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο, με αντικείμενο την επικείμενη επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας στην Ακτή Στ. Κουνδούρου. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Συγκοινωνιών Νίκος Καμινογιαννάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που έγινε σε κλίμα αλληλοκατανόησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τους παρευρισκόμενους για τον σχεδιασμό των σχετικών παρεμβάσεων εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής εικόνας του παραλιακού μετώπου, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας τόσο στον παραλιακό, όσο και στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Οι επαγγελματίες εξέφρασαν τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματά τους αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ομαλή μετάβαση στο νέο κυκλοφοριακό καθεστώς. Επιπλέον, κατέθεσαν προτάσεις για τον εξωραισμό του παραλιακού, προκειμένου ο δρόμος να καταστεί πιο ελκυστικός για τους πολίτες. Αναφέρθηκαν, επίσης, στην ανάγκη καλύτερης αστυνόμευσης, ειδικά για το θέμα της στάθμευσης.

Παρά τον προβληματισμό σε ορισμένα ζητήματα, όπως π.χ. η στενότητα σε συγκεκριμένα σημεία του παραλιακού, οι επαγγελματίες για θέματα όπως η στάθμευση, η ασφάλεια των πεζών, κ.ά., έλαβαν από τον Δήμαρχο τεκμηριωμένες απαντήσεις που στηρίζονται στην εκπονηθείσα κυκλοφοριακή μελέτη.

Όπως επεσήμανε σχετικά ο κ. Μενεγάκης, οι εν λόγω κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Ακτή Στ. Κουνδούρου εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και συνολικά της αισθητικής και λειτουργικής εικόνας της πόλης.

«Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο να εξασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όσο και η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών», σημείωσε ο Δήμαρχος.