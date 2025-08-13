Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλού Χωριού

Με στόχο την προώθηση σημαντικών έργων που αφορούν την τοπική κοινωνία, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης συναντήθηκε, με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλού Χωριού Kωνσταντίνο Τζαγκουρνή, παρουσία της Προέδρου των Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Επιπλωμένων Κατοικιών Μεραμβέλλου Μαρίας Καφετζάκη.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του αλιευτικού καταφυγίου, μια υποδομή κομβικής σημασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή βούληση για στενή συνεργασία και ταχεία προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων.

«Συνεχίζουμε, μέσα από τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, να προχωράμε στην υλοποίηση αναπτυξιακών υποδομών που χρειάζεται η κάθε μία περιοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα που φέρνουν ορατά αποτελέσματα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.