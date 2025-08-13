CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλού Χωριού

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με στόχο την προώθηση σημαντικών έργων που αφορούν την τοπική κοινωνία, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης συναντήθηκε, με τον Πρόεδρο της Κοινότητας  Καλού Χωριού Kωνσταντίνο Τζαγκουρνή,  παρουσία της Προέδρου των Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Επιπλωμένων Κατοικιών   Μεραμβέλλου Μαρίας Καφετζάκη.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του αλιευτικού καταφυγίου, μια υποδομή κομβικής σημασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή βούληση για στενή συνεργασία και ταχεία προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων.

ΧΡΥΣΟΣ

«Συνεχίζουμε, μέσα από τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, να προχωράμε στην υλοποίηση αναπτυξιακών υποδομών που χρειάζεται η κάθε μία περιοχή. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα που φέρνουν ορατά αποτελέσματα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η Κρήτη στην κορυφή των αφίξεων για το 2025

13/08/2025

Χανιά: Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δημοτικής πισίνας

13/08/2025

Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η είσοδος ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η αδειοδότηση για το νέο mega εμπορικό πάρκο

13/08/2025

Νέα εφαρμογή και σύστημα τηλεματικής από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την αστική συγκοινωνία

13/08/2025

Χανιά: Παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης και αντιπυρικών παρεμβάσεων

12/08/2025
crete high

Το τριπλό χαρτί ανάπτυξης της Κρήτης: Ακίνητα, τουρισμός, logistics

12/08/2025

Ξεκίνησε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των πεζοδρομίων

12/08/2025

Συνελήφθησαν 3 άτομα κατηγορούμενοι για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

12/08/2025
Back to top button