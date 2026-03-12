CAFE MELI
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ)

12 Μαρτίου 2026
Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιεράρχηση των ζωτικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού, με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπρόσωποι της ΔΟΕ έθεσαν ως μείζον ζήτημα το ευρύτερο στεγαστικό πρόβλημα των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, συζητήθηκε η διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των μαθητών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, αναγνωρίζοντας την προσφορά των εκπαιδευτικών, συνεχάρη τους εκπροσώπους της ΔΟΕ για την αφοσίωση με την οποία περιβάλλουν οι εκπαιδευττικοί, τα παιδιά. Επεσήμανε παράλληλα πως η Περιφέρεια από την πλευρά της δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχολική στέγη κι έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότηση του συνόλου των μελετών που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους για την ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων, για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων, καθώς και για έργα που αφορούν την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων του νησιού.

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, «η Περιφέρεια Κρήτης θα αξιοποιήσει κάθε ώριμη μελέτη με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σχολείων του νησιού».

Αναφορικά με το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως η Περιφέρεια παρεμβαίνει άμεσα, όπου αναφέρονται δυσλειτουργίες, προκειμένου να αίρονται τα εμπόδια και να διασφαλίζεται η καθημερινή, ασφαλής μετακίνηση του μαθητικού δυναμικού.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΔΟΕ εξήραν το έργο του Σταύρου Αρναουτάκη, ευχαριστώντας τον προσωπικά για την υποδειγματική και διαχρονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τη δημόσια παιδεία. Αναγνώρισαν πως η στενή συνεργασία των δύο πλευρών αποτελεί εχέγγυο για την επίλυση χρόνιων παθογενειών και τη θωράκιση του δημόσιου σχολείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Σταύρος Πετράκης, ο Ταμίας Γιώργος Τρούλης, ο Υπεύθυνος Εκδόσεων Θανάσης Γκούμας, το μέλος Νίκος Κλαρνετατζής, καθώς και οι αιρετοί εκπρόσωποι του Κλάδου στο ΚΥΣΠΕ Νίκος Φασφαλής και Τάσος Αντωνιάδης. Το παρών έδωσαν από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ο Πρόεδρος Γιώργος Μακράκης, ο Ειδικός Γραμματέας Νίκος Κωνσταντάκης και τα μέλη του Δ.Σ. Νίκος Ζαμπουλάκης και Άννα Στουμπίδη. Επιπλέον, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου Δημήτρης Δερμιτζάκης.

