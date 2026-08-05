CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
Less than a minute
05082026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Όλα τα θέματα που άπτονται της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας εξετάστηκαν στην σημερινή συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργου Κοντάκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας Βασίλη Χαρμανδάρη, παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Υποδομών Γιώργου Σταματόπουλου.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα εξετάστηκαν τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία χώρου φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως επίσης η οριοθέτηση έργων, απαιτούμενων υποδομών στην ευρύτερη περιοχή Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΠΑΓΝΗ.

SUNSTOP

Οι Ακαδημαϊκοί ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την συνεργασία και την σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού.

MARIS
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
Less than a minute
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

grandis

Η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

5 Αυγούστου 2026

Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
agncitybus app

Στη διάθεση των πολιτών η εφαρμογή τηλεματικής της Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου

5 Αυγούστου 2026
press container

Ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση Press Containers σε Άγιο Νικόλαο και Ελούντα

4 Αυγούστου 2026
ygeia crete

Νέα δράση 850.000 ευρώ για τη Δημόσια Υγεία στην Κρήτη

4 Αυγούστου 2026

Ηράκλειο: Σχεδόν 900.000 αφίξεις τον Ιούλιο

4 Αυγούστου 2026
04082026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τη διοίκηση του ΒΙΟΠΑ

4 Αυγούστου 2026
04082026

Αυτοψία Πλακιωτάκη στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του Αθερινόλακκου

4 Αυγούστου 2026

Αγιος Νικόλαος: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 4 Αυγούστου – Τα θέματα

3 Αυγούστου 2026
yfanto

Παράδοση και τεχνολογία συναντιούνται στα Ανώγεια

3 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button