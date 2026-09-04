CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
04092026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα υποδέχθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο επίκεντρο της συνάντησης, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Λάρισας Μαρίας Γαλλιού και Τρικάλων Χρύσας Ντιντή, βρέθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία των δύο Περιφερειών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό, την αγροτική οικονομία και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και του ΕΣΠΑ.

SUNSTOP

Οι δύο Περιφερειάρχες αντάλλαξαν απόψεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δυο Περιφερειών για τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την προώθηση δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

MARIS

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση έργων και δράσεων με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και στην ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε για την επίσκεψη τον συνάδελφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στο τέλος της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμικά δώρα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

04092026

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λασιθίου

4 Σεπτεμβρίου 2026
04092026

Συνάντηση εργασίας της Περ. Κρήτης με τους Δήμους Ηρακλείου και Λασιθίου για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030

4 Σεπτεμβρίου 2026

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: 3,72 εκ. αφίξεις στο 8μηνο

4 Σεπτεμβρίου 2026
androulakis

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ | +Video

4 Σεπτεμβρίου 2026
ekav

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων: Νεκρός πρώην Αντιδήμαρχος, φέρει τραύμα από όπλο

4 Σεπτεμβρίου 2026
04092026

SPACE-Crete: Η Κρήτη στο επίκεντρο των διαστημικών τεχνολογιών και της καινοτομίας

4 Σεπτεμβρίου 2026

Δήλωση του Γ. Φιλιππάκη για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του δήμου Αγίου Νικολάου

4 Σεπτεμβρίου 2026
04092026

Συμμετοχή της Κρήτης στην 1η Διμερή Εκπαιδευτική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

4 Σεπτεμβρίου 2026
03092026

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λασιθίου στην 6η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων «Go Local & Taste» στα Ιωάννινα

3 Σεπτεμβρίου 2026
pasok oropedio

«La vie est belle»: Δείπνο Ανδρουλάκη σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό Λασιθίου | +photos

3 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button