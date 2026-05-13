Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή του Λιμενικού Σώματος Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/05/2026
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης συναντήθηκε την Τρίτη 12 Μαίου 2026, στο Δημαρχείο, με τον Αρχιπλοίαρχο κ. Γιάννη Ορφανό με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέου Περιφερειακού Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παραβρέθηκε και ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παττακός, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου με το Λιμενικό Σώμα, καθώς και θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου και σχετίζονται με την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών υποδομών.

Τέθηκαν, εν προκειμένω, ζητήματα όπως η ενίσχυση της εποπτείας και επιτήρησης του Λιμεναρχείου σε διάφορες περιοχές της χερσαίας ζώνης λιμένος, ενώ συζητήθηκε επίσης η δημιουργία του masterplan για τη χερσαία ζώνη λιμένα, καθώς και οι εξομοιώσεις της Χ.Ζ.Λ. σε άλλες περιοχές του Δήμου, όπως η Ελούντα, η Πλάκα, το Σίσι και η Μίλατος.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στον κ. Ορφανό καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Λιμενικού Σώματος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο νέος Περιφερειακός Διοικητής εξέφρασε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, προς όφελος των πολιτών και της ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή.

