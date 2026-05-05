ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας

5 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είχε, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Μανώλη Φραγκούλη στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαδημοτικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των δύο Δήμων, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Δήμων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ιεράπετρας, ως πυλώνα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

Και οι δύο Δήμαρχοι επανέλαβαν τη βούλησή τους για συνέχιση του διαλόγου, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεννόηση μεταξύ των όμορων Δήμων αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόοδο της ευρύτερης περιοχής.

«Η καλή επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Δήμων είναι πάντα χρήσιμες και αναγκαίες. Μέσα από τέτοιες συναντήσεις ενισχύεται η αμοιβαία κατανόηση και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερη λειτουργία προς όφελος των πολιτών» αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ιεράπετρας κ. Μαρία Φραντζεσκάκη.

