ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

30 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/05/2026
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο, με τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, κ.κ. Μιχάλη Βαμβασάκη και Νίκο Καμινογιαννάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή, ο Δήμαρχος εξέφρασε τη στήριξή του στους στόχους και τις διεκδικήσεις της Ένωσης για αύξηση του αστυνομικού προσωπικού, τονίζοντας ότι η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών είναι σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Αναφορά έγινε, επίσης, στην πορεία ωρίμανσης του έργου κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στο ακίνητο που είχε αγοράσει και παραχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην Ελληνική Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ανεγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις των δύο υπηρεσιών. Ο κ. Μενεγάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο και επανέλαβε το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για την προώθησή του, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή βούληση των δύο πλευρών για συνέχιση της συνεργασίας και της επικοινωνίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

