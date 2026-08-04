Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τη διοίκηση του ΒΙΟΠΑ

Συνάντηση με εκπροσώπους της διοίκησης του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, στο πλαίσιο της διαρκούς και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του ΒΙΟΠΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ κ. Ιωάννης Βάρδας και το μέλος της διοίκησης κ. Παντελής Σωτηριάδης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών του ΒΙΟΠΑ, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.