Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Α.Σ.Τ.Ε.Κ.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης με εκπροσώπους της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. (Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαιδεύσεως Κρήτης) αναφορικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Σχολής, καθώς και τον ρόλο της στην ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κρήτη.

Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη στήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Σχολής, τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την ενίσχυση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την τουριστική αγορά εργασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. ως ενός σημαντικού εκπαιδευτικού ιδρύματος για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιοτική εκπαίδευση και τη δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού Μιχάλης Κλώντζας, ο Πρόεδρος της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. Γιώργος Κλεισαρχάκης , η καθηγήτρια της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. Δέσποινα Γριβάκη, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Χριστοδουλάκης.