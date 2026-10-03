CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
03102026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε σημεία όπου έχουν καταγραφεί ζημιές και ενημερώθηκε αναλυτικά για την έκταση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο και στις αγροτικές περιοχές.

SUNSTOP

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Αθανασάκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Σιγανού και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η έκταση των ζημιών, οι ανάγκες που έχουν προκύψει και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

MARIS

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε:

«Βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και στενή συνεργασία με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου βρίσκονται σε επιφυλακή και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε και τις επόμενες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών.»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, ενώ ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Σιγανός αναφέρθηκε στις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των υποδομών.

Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζεται με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

voak zimes katastrofes

Νέος ΒΟΑΚ: Προβληματισμός μετά την έντονη βροχόπτωση – Εικόνες με καθιζήσεις και προβλήματα στην απορροή των υδάτων

3 Οκτωβρίου 2026
oropedio

Οροπέδιο Λασιθίου: Τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες από την έντονη βροχόπτωση

3 Οκτωβρίου 2026
ierapetra katastrofes

Κακοκαιρία στην Ιεράπετρα: Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

3 Οκτωβρίου 2026
lakonia floumriana

Δύσκολη νύχτα στα Φλαμουριανά: Πλημμύρισαν δρόμοι από την ισχυρή βροχόπτωση

3 Οκτωβρίου 2026
03102026

Κρήτη: 3η Περιφερειακή Συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

3 Οκτωβρίου 2026
03102026

Χρηματοδότηση 48 εκ. στους Δήμους της Κρήτης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

3 Οκτωβρίου 2026
03102026

Τιμητική εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι

3 Οκτωβρίου 2026
03102026

Με μεγάλη ανταπόκριση ξεκίνησαν τα προγράμματα Χειροτεχνίας στο Χαμέζι Σητείας

3 Οκτωβρίου 2026
03102026

ΕΛΜΕΠΑ | Τριετής διεθνής συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ελλάδα

3 Οκτωβρίου 2026
weather crete

Κρήτη: Πάνω από 360 χιλιοστά βροχής σε δύο ημέρες – Ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή

2 Οκτωβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button