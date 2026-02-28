CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα του Νομού

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με τον Υποστράτηγο κ. Δούκη Γεώργιο, Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, παρουσία και του Ταξιάρχου κ. Τσιριλάκη Μιχαήλ, Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αφού έγινε καλωσόρισμα προς τον Γενικό, τέθηκαν επί τάπητος τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού Λασιθίου.

ΧΡΥΣΟΣ

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

  • Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  • Ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων και η ανάγκη ανανέωσης και ενίσχυσής του.
  • Το ζήτημα της στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε Άγιο Νικόλαο και Σητεία.
  • Η εφαρμογή του νέου συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System) κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στο Λιμένα Αγίου Νικολάου.
  • Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της Ιεράπετρας, που επιβαρύνουν σημαντικά τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού στον Νομό Λασιθίου.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τα εγκαίνια της 18ης έκθεσης Κρητικού κρασιού «ΟιΝοτικά»

28/02/2026

Γ. Πλακιωτάκης: Διασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ και προχωρά η στελέχωσή της

27/02/2026

Στις 28 και 29 Μαΐου στην Κρήτη αντιπροσωπεία της UNESCO για τα Μινωικά Ανάκτορα

27/02/2026

Δειγματοληψίες ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και εκπαιδευτική επίσκεψη Γάλλων φοιτητών στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

27/02/2026

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ευρωπαϊκό Σχολείο και τις νέες εστίες

27/02/2026

Οι συντάξεις των Λασιθιωτών πλέον εκδίδονται γρήγορα στον τόπο τους

27/02/2026

Η ολομέλεια Φεβρουαρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

27/02/2026

Επτά νέα έργα κοινωνικών υποδομών στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» 4,1 εκ. €

27/02/2026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης

27/02/2026
enetiko limani heraklion

Ηράκλειο: Σε τροχιά υλοποίησης το έργο προστασίας και ανάδειξης της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

26/02/2026
Back to top button