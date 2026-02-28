Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης για τα κρίσιμα ζητήματα του Νομού

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με τον Υποστράτηγο κ. Δούκη Γεώργιο, Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, παρουσία και του Ταξιάρχου κ. Τσιριλάκη Μιχαήλ, Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αφού έγινε καλωσόρισμα προς τον Γενικό, τέθηκαν επί τάπητος τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων και η ανάγκη ανανέωσης και ενίσχυσής του.

Το ζήτημα της στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε Άγιο Νικόλαο και Σητεία.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System) κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στο Λιμένα Αγίου Νικολάου.

Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της Ιεράπετρας, που επιβαρύνουν σημαντικά τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού στον Νομό Λασιθίου.