ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Βαμβασάκης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Καμινογιαννάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν αναλυτικά τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, καθώς και τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος, με έμφαση στις ανάγκες ενίσχυσης των Υπηρεσιών, την καθημερινότητα των αστυνομικών και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις της περιοχής.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Γενικό για τη διαρκή στήριξη και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τα ζητήματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Νομού μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

