Συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για το φράγμα του Κρούστα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΠΕΛ μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη και του Προέδρου του Κρούστα Εμμανουήλ Λαθιωτάκη, με κύριο θέμα συζήτησης το φράγμα του Κρούστα και ζητήματα που αφορούν την πορεία και τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη του έργου, τις προοπτικές αξιοποίησης του φράγματος, καθώς και τη σημασία του για την ανάπτυξη της περιοχής, την αγροτική παραγωγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που αφορούν σημαντικές υποδομές και έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Κρούστα Εμμανουήλ Λαθιωτάκης ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για τη συνάντηση και την εποικοδομητική συζήτηση, επισημαίνοντας τη σημασία του φράγματος του Κρούστα για την τοπική κοινωνία και την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας για την προώθηση λύσεων και δράσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση σημαντικών έργων υποδομής για το μέλλον της περιοχής.