Συνάντηση στην Π.Ε Λασιθίου για τα φράγματα Οροπεδίου Καθαρού και Κρούστα

24 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2026
Μια πολύπλευρη ενημέρωση με αντικείμενο την παρουσίαση μελετών για τα έργα των φραγμάτων Οροπεδίου Καθαρού και Κρούστα που συμβάλουν στην ενίσχυση των υδατικών πόρων της περιοχής παρουσιάστηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε Λασιθίου (22/5) με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη και την συμμετοχή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, του προέδρου της ΔΕΥΑΑΝ Κωστή Αφορδακού, του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας – αντιπροέδρου ΔΕΥΑΑΝ Στέργιου Ατσαλάκη, του γεωλόγου – μελετητή Μιχάλη Πλουτσίδη, των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων Κριτσάς και Κρούστα Γιώργου Σκύβαλου, Μανόλη Λαθιωτάκη και του υπαλλήλου της Π.Ε Μιχάλη Σκουλικάρη.

Στην συνάντηση οι θεσμικοί φορείς ενημερώθηκαν για το φράγμα του Κρούστα που βρίσκεται πιο μπροστά σε επίπεδο μελετητικής ωρίμανσης, αλλά και για το φράγμα στο Οροπέδιο Καθαρού για το οποίο προκύπτουν θετικά στοιχεία για την υλοποίηση του με βάση την μελετητική διερεύνηση.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη συνάντηση ως σημαντική ημέρα για τον τόπο, αφού όπως ανέφερε μέσα από συνεργασίες με φορείς και εκπροσώπους προχωράμε, δημιουργούμε, διεκδικούμε  το καλύτερο για την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τα τεχνικά αποτελέσματα και τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν, ενώ υπογραμμίζοντας ότι το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό για την ύδρευση και για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής, επιβεβαίωσε ότι Δήμος Αγίου Νικολάου και Αντιπεριφέρεια Λασιθίου θα κινηθούν στο εξής από κοινού για τις οριστικές μελέτες των δυο αυτών έργων μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα, πιθανότατα μέσω προγραμματικής συμφωνίας.

«Προχωράμε – ανέφερε – βήμα – βήμα για την ολοκλήρωση των μελετών ώστε να επιτύχουμε με κοινό βηματισμό και συνεργασία σημαντικά έργα για τον τόπο».

