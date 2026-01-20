CAFE MELI
Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Σητείας για τα έργα υποδομής και τον ΒΟΑΚ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η πορεία των έργων υποδομής στον Δήμο Σητείας, ο σχεδιασμός για νέες παρεμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), καθώς και η διεκδίκηση για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Στέλιου Σπυριδάκη, εξετάστηκαν αναλυτικά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι μελέτες που ωριμάζουν, καθώς και οι χρηματοδοτήσεις για δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της επέκτασης του Βόρειου Οδικού Άξονα μέχρι το ανατολικό άκρο του νησιού. Ο Σταύρος Αρναουτάκης επιβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στο αίτημα για ένα ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο που θα φτάνει μέχρι τη Σητεία, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο πνοής με ενιαία αναπτυξιακή διάσταση για όλη την Κρήτη «Για εμάς ΒΟΑΚ νοείται από την Κίσσαμο έως τη Σητεία», επανέλαβε.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «με σωστό προγραμματισμό και αξιοποίηση των πόρων από το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), προχωράμε στην υλοποίηση υποδομών που έχει ανάγκη η Σητεία. Η συνεργασία μας με τον Δήμο είναι διαρκής, με κοινό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την οδική ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι «η υποστήριξη της Περιφέρειας είναι διαρκής και καθοριστική για την προώθηση των τοπικών διεκδικήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής».

