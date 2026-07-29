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Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Ευρωβουλευτή Ν. Φαραντούρη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
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Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

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Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα υποδομών, Περιφερειακής ανάπτυξης και της διεκδίκησης Εθνικών και κοινοτήτων πόρων  και προγραμμάτων.

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Στην συνάντηση συμμετείχε και ο  Πανεπιστημιακός καθηγητής π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κόττιος.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
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