Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Ευρωβουλευτή Ν. Φαραντούρη

Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα υποδομών, Περιφερειακής ανάπτυξης και της διεκδίκησης Εθνικών και κοινοτήτων πόρων και προγραμμάτων.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Πανεπιστημιακός καθηγητής π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κόττιος.