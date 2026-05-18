Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης για το Δικαστικό Μέγαρο έθεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, στο πλαίσιο συνάντησης που έγινε στο γραφείο αλλά και σε σύσκεψη εργασίας που ακολούθησε με εκπροσώπους της Δικαιοσύνης και φορέων στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης καλωσόρισε τον Υπουργό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την παρουσία του στην Κρήτη και τη διάθεσή του να εξετάσει από κοντά τα ζητήματα των δικαστικών κτιρίων, τα οποία, όπως υπογραμμίστηκε, δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η σημερινή εικόνα των δικαστηρίων δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, καθώς δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά ούτε και των πολιτών.

«Η πίεση που ασκούμε όλοι είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτούνται έξυπνες και ευέλικτες κινήσεις για την άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε το πλαίσιο των επόμενων βημάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διαχώρισε τον σχεδιασμό σε δύο βασικούς άξονες: Την προώθηση του μεσοπρόθεσμου ζητήματος, που αφορά την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου. Την άμεση παρέμβαση για τα επείγοντα προβλήματα των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση έως την οριστική υλοποίηση του νέου έργου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης το διαδικαστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα επισημάνθηκαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση ευέλικτων σχημάτων έγκρισης μελετών της Περιφέρειας για την συντήρηση κτιρίων, προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές εμπλοκές και οι καθυστερήσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού, συζητήθηκε και η ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας της δομής «Το Σπίτι του Παιδιού», μιας μοναδικής δομής της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων που προσφέρει εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έργο στην τοπική κοινωνία, η οποία θα εγκαινιαστεί απόψε.

