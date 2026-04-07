Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Σητείας

Ο προγραμματισμός και η προετοιμασία των έργων του Δήμου Σητείας που πρόκειται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη.

Παράλληλα, παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Βέρας Περράκη, συζητήθηκε η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην φετινή διοργάνωση «Κορνάρεια 2026».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη του Δήμου Σητείας προς όφελος των πολιτών της.