Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

Η εξέλιξη των έργων υποδομής στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης συζητήθηκε στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη.

Παράλληλα στο πλαίσιο της συνάντησης, Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Οροπεδίου, εξέτασαν το πλαίσιο έργων και τις νέες χρηματοδοτήσεις που αφορούν στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 όπως επίσης από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Ο κ. Αθανασάκης ευχαρίστησε τον κ. Αρναουτάκη για την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας με κεντρικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ορεινό δήμο της Κρήτης.