Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη

Τις ανάγκες των Δήμων και της Περιφέρειας, τη χρηματοδότηση των έργων και την πορεία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης συζήτησαν στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης καθώς και ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. Κώστας Γιαννουλάκης.

Στη συνάντηση τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας και του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Δήμων καθώς και θεσμικά θέματα της Αυτοδιοίκησησης.

Βασίλης Σπανάκης: Σημαντική αύξηση πόρων και νέα Συμβούλια Νέων

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε την ανοιχτή και ουσιαστική γραμμή συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιούνται πάνω από 453 έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, ενώ υπογράμμισε την αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) προς τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 63% από το 2019 έως σήμερα.

Στον τομέα των υποδομών, συζητήθηκαν οι ανάγκες σε σχολικά κτίρια, το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου», τα έργα οδοποιίας και οι προετοιμασίες ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Τέλος, ο Βασίλης Σπανάκης ανακοίνωσε ότι από τον προσεχή Οκτώβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία των Συμβουλίων Νέων στους Δήμους. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που κατατίθεται σύντομα στη Βουλή, περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα ψηφοδέλτια των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, προκειμένου να κυριαρχήσουν τα ζητήματα της νέας γενιάς στα δημοτικά συμβούλια.

Σταύρος Αρναουτάκης: Διεκδικούμε ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική. Επανάφερε το πάγιο αίτημα για ουσιαστική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας πως απαιτείται η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους, ώστε να δίνονται άμεσες λύσεις στους πολίτες.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε επί τάπητος το πρόβλημα της λειψυδρίας, επισημαίνοντας την ανάγκη να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των Δήμων Ηρακλείου και Βιάννου για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον Υφυπουργό να δεσμεύεται για σχετική επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να βρεθεί λύση.

Μεταναστευτικό

Αναφορικά με ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις αυξημένες ροές μεταναστών το τελευταίο διήμερο στα νότια της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναγνώρισε πως υπάρχει πρόβλημα αυξημένων μεταναστευτικών ροών, τονίζοντας πως αναμένεται να δοθεί λύση από το αρμόδιο Υπουργείο με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στο Ηράκλειο, για την προσωρινή παραμονή σε αξιοπρεπείς συνθήκες, όλων των ανθρώπων που φτάνουν στα νότια παράλια.