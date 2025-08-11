CAFE MELI
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση, εξετάστηκαν όλα τα αναπτυξιακά θέματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Παράλληλα συζητήθηκε και η εκπόνηση μελετών για νέα έργα με την συνέργεια της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο σύμβουλος του Δημάρχου Μανόλης Χρονάκης.

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την διαρκή στήριξη της Περιφέρειας στο Δήμο.

