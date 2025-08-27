CAFE MELI
Συνάντηση ΟΛΗ με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2025
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Αντιναυάρχου Τρύφωνα Κοντιζά, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Τον ΟΛΗ εκπροσώπησε ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καρούζος, συνοδευόμενος από την Υπεύθυνη Κρουαζιέρας και Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιρετικά θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Επισημάνθηκε η συμβολή του Λιμενικού Σώματος στην ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του λιμένα, καθώς και η σημασία του διαρκούς συντονισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν από τη δυναμική ανάπτυξη του λιμένα Ηρακλείου, ιδιαίτερα στον τομέα της κρουαζιέρας.

Τα στελέχη του ΟΛΗ εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τους αξιωματικούς και το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου για τον επαγγελματισμό και την άρτια συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ότι η συνέργεια αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση του ρόλου του Ηρακλείου ως σημαντικού ναυτιλιακού και τουριστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

