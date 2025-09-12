CAFE MELI
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Κ. Νίκο Οικονομάκη και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου Φουρνής είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

12/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, συναντήθηκαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δήμο, ο πρόεδρος και τα μέλη του νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου Φουρνής.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με το Δήμαρχο να ενημερώνεται αναλυτικά από τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Εμμανουήλ Οικονομάκη και τα μέλη Γιώργο Αμαριωτάκη, Ανδρέα Αμαριωτάκη, Γιώργο Τσελέπη. για τις δράσεις, τους μελλοντικούς στόχους και την ανάγκη καλής συνεργασίας με το Δήμο με επίκεντρο πάντα την αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά για τον τόπο.

Στην συνάντηση που συμμετείχαν επίσης η αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρία – Ναυσικά Γάλλου και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκος Οικονομάκης, συζητήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης του παλαιού δημοτικού σχολείου στο Καστέλλι Φουρνής στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.

Πρόκειται για ένα κτίριο που λειτούργησε ως σχολείο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄80, ενώ σήμερα στεγάζει το ιατρείο, τα γραφεία της κοινότητας και τον πολιτιστικό σύλλογο.

Όπως ανέφεραν τα μέλη του συλλόγου το κτίριο παρουσιάζει φθορές σε σκεπή – κουφώματα, υδρορροές – ενώ κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη μελέτης από το Δήμο, προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκατάσταση με τις ενδεδειγμένες εργασίες που θα προβλεφθούν να γίνουν.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα δεν διαθέτει άλλο κτίριο, ο πρόεδρος και  τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ζήτησαν να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο, ως χώρος συνάθροισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, μετά το πέρας της συνάντησης σε δήλωση του ανέφερε : «Ο πολιτισμός είναι η ψυχή του τόπου μας και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν η καρδιά του. Μέσα από τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας, τις ρίζες μας πάνω στις οποίες θα σταθεί όρθια και η νέα γενιά», εκφράζοντας την πρόθεση της δημοτικής Αρχής να είναι αρωγός σε κάθε δημιουργική προσπάθεια».

Επίσης υπογράμμισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με τις αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης στα χωριά της ενδοχώρας του δήμου, σημειώνοντας ότι οι εμπειρίες αυτές αποτελούν τη βάση της πηγαίας φιλοξενίας.

Σε πνεύμα συνεργασίας με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, με τους εκπροσώπους του πολιτιστικού συλλόγου αλλά και με την ίδια την τοπική κοινωνία – επεσήμανε –  προχωράμε με στοχευμένες δράσεις στην ενίσχυση και ανάδειξη των δημοτικών μας κοινοτήτων.

