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Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Λασιθίου και τις προτάσεις που πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Μιχάλης Κουτάντος, από την πλευρά της Αναπτυξιακής Λασιθίου.

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Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων και τις προτεραιότητες που μπορούν να τεθούν για την προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών, με στόχο την έγκαιρη προώθηση των αναγκαίων ενεργειών και την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδιασμού.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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