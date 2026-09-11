Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Λασιθίου και τις προτάσεις που πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Μιχάλης Κουτάντος, από την πλευρά της Αναπτυξιακής Λασιθίου.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων και τις προτεραιότητες που μπορούν να τεθούν για την προώθηση δράσεων και παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών, με στόχο την έγκαιρη προώθηση των αναγκαίων ενεργειών και την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδιασμού.