Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα με θέμα «Κοινή Συνάντηση Εργασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα δράσεων Κλιματικής Ανθεκτικότητας» στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης Ηρακλείου.

Η ημερίδα διεξήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων “Climate Resilient crETE” – «Κλιματικά Ανθεκτική Κρήτη» του προγράμματος «CLIMAAX Horizon Europe» και “Region of Western Greece moving towards climate resilience – Path4PDE” – “Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον δρόμο προς την κλιματική ανθεκτικότητα” Horizon 2020 – Pathways2Resilience.

Την συνάντηση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Περιφέρειας Κρήτης, Ιωάννης Αναστασάκης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανός Μπλέτσας.

Συμμετείχαν από την Περιφέρεια Κρήτης ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Συντονιστής του έργου CLIMAAX, Μαρίνος Κριτσωτάκης, και ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών, Γεώργιος Αγαπάκης, , καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Κουτρούλης και η Μικαέλα Παπά.

Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και μέλη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα δύο έργα και συζητήθηκε η συνέργεια ανάμεσα σε οργανικές μονάδες των δύο Περιφερειών. Τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη και εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου της πρώτης φάσης του προγράμματος CLIMAAX παρουσιάστηκαν εκτενώς καθώς θα συγκριθούν με το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), διασφαλίζοντας την επικαιροποίηση και εναρμόνιση των στρατηγικών προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κλιματικής Αλλαγής, Ελένη Καργάκη, και η Ευγενία Στυλιανού, στέλεχος Τμ. Κλιματικής Αλλαγής, ανέπτυξαν την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του «Μηχανισμού Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που στοχεύει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταβολής του κλίματος και στην δημιουργία ενός Ενιαίου Οικοσυστήματος που θα λειτουργεί συντονισμένα και συντεταγμένα και θα αλληλεπιδρά προς την κατεύθυνση της Προσαρμογής του νησιού στην κλιματική αλλαγή και εν τέλει στην βιωσιμότητα.

Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

