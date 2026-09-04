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Συνάντηση εργασίας της Περ. Κρήτης με τους Δήμους Ηρακλείου και Λασιθίου για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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Τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση υποβολή ώριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρήτης με τους Δημάρχους και τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου.

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης 56), υπό τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης 2026–2030. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο.

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Χρηματοδοτήσεις 2 εκ. ευρώ ανά Δήμο και αναπτυξιακός σχεδιασμός 260 εκ. ευρώ

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Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η αξιοποίηση της χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης, διαθέτοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε Δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές προσκλήσεις, προορίζονται για έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας, αναπλάσεις, καθώς και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο ανέρχεται στα 260 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την μέγιστη απορρόφηση για τη διετία 2026–2027. Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η οδική ασφάλεια, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Στη δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε:

«Στηρίζουμε έμπρακτα τους Δήμους της Κρήτης, διασφαλίζοντας από 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο για έργα ουσίας που απαντούν στις άμεσες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, γιατί η δύναμή μας βρίσκεται στη στενή συνεργασία και στις συνέργειες. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτατα σε ώριμα έργα και βιώσιμη ανάπτυξη για όλο το νησί». Παράλληλα επεσήμανε την αναγκαιότητα για έγκαιρη ωρίμανση των έργων και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Π Ε. Ηρακλείου οι Δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης,  Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης και Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Από την ΠΕ Λασιθίου οι Δήμαρχοι Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης, Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης και Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης.

Επίσης, παραβρέθηκαν αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, θέτοντας σε κοινή βάση τον οδικό χάρτη για την ταχεία υποβολή και υλοποίηση των έργων.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/09/2026
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