Συνάντηση εργασίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την πυροπροστασία και την πρόληψη πυρκαγιών

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο, με αντικείμενο την πυροπροστασία, την πρόληψη πυρκαγιών και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Άννα Οικονομίδου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Στέργιος Ατσαλάκης, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Μαρία Ταβλά, η προϊσταμένη Διεύθυνσης. Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου κ. Βέτα Μαργιούλα, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου κ. Μάριος Βδοκάκης, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αγροτικών Θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Αφοραδακός, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου κ. Μανώλης Κουδουμάς, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, Πύραρχος κ. Δημήτρης Καλλιοντζής, ο Διοικητής του Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ανάγκες για συστηματικούς και έγκαιρους καθαρισμούς της βλάστησης, καθώς και για την υλοποίηση πρόσθετων παρεμβάσεων πρόληψης, ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές, στο οδικό δίκτυο και στα πρανή των δρόμων, αλλά και σε σημεία αυξημένου κινδύνου εντός των ορίων του Δήμου, όπου εμπλέκονται διαφορετικοί φορείς και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η εκπόνηση, από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, μελέτης παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων για τα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στόχος είναι να καταγραφούν τα σημεία στα οποία απαιτούνται εργασίες πρόληψης, να ιεραρχηθούν με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και να διαμορφωθεί συγκεκριμένος προγραμματισμός για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων, καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό και έγκαιρο προγραμματισμό, μέσα από τη συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας, της Δασικής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρθηκε στις εργασίες που πραγματοποιεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου για την πυροπροστασία και την πρόληψη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη διεκδίκησης αυξημένων χρηματοδοτήσεων για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας, οι καθαρισμοί βλάστησης και άλλες δράσεις πρόληψης.

Όπως επεσήμανε, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεκδίκηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων είναι η ύπαρξη ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδιασμού, με σαφή καταγραφή και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου αναφέρθηκε στις συμβάσεις και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις οικονομικές και διοικητικές δυσκολίες που συχνά επηρεάζουν την υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισαν ότι η συστηματική προετοιμασία και η ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση τόσο για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στο άμεσο διάστημα όσο και για τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, θα ενισχύσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερων και περισσότερο στοχευμένων χρηματοδοτήσεων, με στόχο ένα ουσιαστικότερο αποτέλεσμα στην πρόληψη, την πυροπροστασία αλλά και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Στόχος της κοινής προσπάθειας είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται οργανωμένα, έγκαιρα και κατά προτεραιότητα στα σημεία μεγαλύτερου κινδύνου, με βασικό μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνέχισης του συντονισμού, ορίστηκε νέα συνάντηση για τον Νοέμβριο, με αντικείμενο τον προγραμματισμό των δράσεων και παρεμβάσεων για τη νέα χρονιά.