CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Λασιθίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και τη γεωλογική έρευνα στο Καλό Χωριό

6 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού Δημήτρη Μανιαδάκη, του Αντιπροέδρου του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού Στάθη Δατσερή και του γεωλόγου Μιχάλη Πουλτσίδη.

ΧΡΥΣΟΣ

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της μελέτης για την αναγνωριστική γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή του Καλού Χωριού, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της μελέτης, με στόχο τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

SUNSTOP

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης για τον ορθολογικό σχεδιασμό έργων διαχείρισης υδάτων, καθώς και τη συμβολή της γεωφυσικής και γεωλογικής έρευνας στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια αξιολόγησης και υλοποίησης των τεχνικών μελετών.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση των υδατικών υποδομών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button