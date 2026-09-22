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Συνάντηση εργασίας για την πορεία της μελέτης της Παράκαμψης Ελούντας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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22092026
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με αντικείμενο την ενημέρωση για την πορεία της μελέτης του έργου «Παράκαμψη Ελούντας» και την προετοιμασία ενόψει της εξέτασής του από την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

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Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο μελετητής, Χάρης Χατζηβασίλης, στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καθώς και εκπρόσωποι της Κοινότητας Ελούντας, ο Πρόεδρος Μανώλης Λεμπιδάκης και ο Μιχάλης Παμπουχτίδης.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και εξετάστηκαν τα ζητήματα που απαιτούν συντονισμό και προετοιμασία ενόψει της διαδικασίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, τόνισε τη σημασία της προώθησης των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε η μελέτη να προχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και να δρομολογηθούν τα επόμενα στάδια για το σημαντικό αυτό έργο για την περιοχή της Ελούντας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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