Συνάντηση εργασίας για την έγκριση της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Λασίθι

Συνάντηση εργασίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ). Αντικείμενο της συνάντησης η έγκριση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER, καθώς και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μανώλης Τζώρτζης, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αγγελική Χατζάκη η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αγίου Νικολάου Άννα Οικονομίδου.

Επίσης συμμετείχαν ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου Μπάμπης Αντωνακάκης, το στέλεχος της Αναπτυξιακής Λασιθίου Μιχάλης Κουτάντος, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Σητείας Μανώλης Μαυροματάκης, ο εκπρόσωπος του ΕΟΣ Λασιθίου Γιάννης Σπυριδάκης, ο μελετητής του Δήμου Οροπεδίου Δημήτρης Μαυρογιάννης, ο Διευθυντής του ΟΑΣ Μανώλης Τσαντάκης, καθώς και ο εκπρόσωπος του ΚΟΙΣΠΕ Λασιθίου Βασίλης Αφορδάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έγκριση της πρόσκλησης και τη διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων από τους φορείς, τα οποία προτίθενται να κατατεθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα. Μετά την έγκριση της πρόσκλησης από την ΕΔΠ, αυτή θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο για την παροχή σύμφωνης γνώμης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται η δημοσιοποίησή της.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν για στενή συνεργασία, με σκοπό την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προώθηση βιώσιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή του Λασιθίου.