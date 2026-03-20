Συνάντηση ενημέρωσης στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου για το ζήτημα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ

20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 συνάντηση στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των δημοτικών συμβούλων, με αντικείμενο την ενημέρωση και τον συντονισμό σχετικά με προσεγγίσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα από εταιρείες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Δημάρχου είναι να τεθούν οι βάσεις για τη διαμόρφωση μιας σαφούς, τεκμηριωμένης και ενιαίας θέσης του Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του συνόλου της δημοτικής επικράτειας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμαρχος επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης  ότι, παρότι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας είναι θεμιτή είναι ταυτόχρονα απαραίτητο να υπάρχει κοινή ενημέρωση για την έκφραση μιας ενιαίας στάσης του Δήμου.

Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΥΥ) προχωροθετήσεις εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Όπως τόνισε ο κ. Μενεγάκης, ζητήματα τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά ή σε στενό τοπικό επίπεδο, αλλά αφορούν το σύνολο του Δήμου και εξετάζονται αποκλειστικά μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, με τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία απόφαση ή κατεύθυνση του Δήμου για την υλοποίηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, ενώ επεσήμανε την ανάγκη συντονισμού, ζητώντας σε περίπτωση νέων προσεγγίσεων να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Δήμου, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία προστασίας του φυσικού τοπίου και της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, καθώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό και τα χαρακτηριστικά αυτά συνιστούν βασικό αναπτυξιακό του πλεονέκτημα, το οποίο οφείλει να διαφυλαχθεί με ευθύνη.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ο Δήμος προτίθεται, στο πλαίσιο εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), να προχωρήσει σε εξειδικευμένη χωροταξική προσέγγιση για τις ΑΠΕ, ώστε να καθοριστούν σαφείς κανόνες, όρια και προϋποθέσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής.

Μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτού, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποσπασματική αντιμετώπιση ή άτυπες τοποθετήσεις.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι προτίθεται να εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό θέμα για τη διαμόρφωση της ενιαίας θέσης του Δήμου, με στόχο τη θέσπιση σαφών κατευθύνσεων και ενδεχόμενων περιορισμών ως προς τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Τέλος, τονίστηκε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι ο αποκλεισμός του διαλόγου, αλλά η διασφάλιση ότι αυτός θα πραγματοποιείται με θεσμικούς όρους, σοβαρότητα και με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής μας.

Σχετικά άρθρα

Οι διάλογοι που «πρόδωσαν» το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη

20 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μουρνιών

20 Μαρτίου 2026

500 μαθητές και μαθήτριες από την Κρήτη παρακολούθησαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ

20 Μαρτίου 2026

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 22/3 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

20 Μαρτίου 2026

«Όταν το σχολείο ανθίζει…» – Οικολογική δράση από το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου και το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης

20 Μαρτίου 2026

Το Γυμνάσιο Κριτσάς στους αγώνες αθλοπαιδιάς στίβου γυμνασίων και διάκριση με 2η θέση στα 150 μ.

20 Μαρτίου 2026

Ο απολογισμός της δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025

20 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων

20 Μαρτίου 2026

Θέσεις μονίμων κατοίκων και σύγχρονη διαχείριση στάθμευσης στον Άγιο Νικόλαο

19 Μαρτίου 2026

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

19 Μαρτίου 2026
