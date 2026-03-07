CAFE MELI
Συνάντηση εκπροσώπων της ομάδας «Κιβωτός των Σπόρων» με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

7 Μαρτίου 2026
Με εκπροσώπους της Ομάδας «Κιβωτός Σπόρων» της Πολιτιστικής Ένωσης Δήμου Αγίου Νικολάου συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προστασία, καταγραφή και διάσωση των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Περιφέρεια για την ενίσχυση των δράσεων της «Κιβωτού Σπόρων», η οποία έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας και της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αγίου Νικολάου Άρης Πάγκαλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αγίου Νικολάου ο μελετητής Μανώλης Σησαμάκης, ο γεωπόνος Μανώλης Βιδάλης, το μέλος της «Κιβωτού Σπόρων» Μανώλης Σπυριδάκης, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Λυκείου των Ελληνίδων Αγ. Νικολάου Παρούλα Κουτσάκη.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε η σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων, η ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και η διασύνδεση της αγροτικής παράδοσης με τον πολιτισμό και ευρύτερα την ανάπτυξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης συνεχάρη τα μέλη για το έργο που κάνουν και εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες της ομάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφύλαξης της αγροτικής μας κληρονομιάς.

Η Ομάδα «Κιβωτός Σπόρων» συνεχίζει τις δράσεις της με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων και της τοπικής αγροτικής ταυτότητας.

